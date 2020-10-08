Son dakika... Çocukları dilendiren kadından polise okuma yazma bilmiyorum savunması

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08.10.2020 16:07 | Güncelleme: 08.10.2020 16:22

Son dakika 3. sayfa haberi... Çocukları dilendiren kadından polise "okuma yazma bilmiyorum" savunması Küçük çocukları dilendiren kadın polis ekiplerine zorluk çıkardı Eskişehir'de 2 çocuğuyla birlikte dilenen bir kadın, kendisini yakalayan zabıta ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Çocukları dilendiren kadından polise "okuma yazma bilmiyorum" savunması

Küçük çocukları dilendiren kadın polis ekiplerine zorluk çıkardı

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