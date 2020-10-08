Son dakika... Çocukları dilendiren kadından polise okuma yazma bilmiyorum savunması
08.10.2020 16:07 | Güncelleme: 08.10.2020 16:22
Son dakika 3. sayfa haberi... Çocukları dilendiren kadından polise "okuma yazma bilmiyorum" savunması Küçük çocukları dilendiren kadın polis ekiplerine zorluk çıkardı Eskişehir'de 2 çocuğuyla birlikte dilenen bir kadın, kendisini yakalayan zabıta ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
Çocukları dilendiren kadından polise "okuma yazma bilmiyorum" savunması
Küçük çocukları dilendiren kadın polis ekiplerine zorluk çıkardı