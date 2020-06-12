Çocuklar yaz kazalarından nasıl korunur?

Havuzlar, çim yüzeyler, parklar ve plajlar çocuklarınız için çok eğlenceli alanlar olsa da içinde birtakım riskler barındırıyor. Bu riskleri ortadan kaldırarak çocuklarınızla beraber unutulmaz anılar biriktirebilir, keyifli bir tatil yapabilirsiniz.

SICAK ÇARPMASINA DİKKAT

Yaz aylarında çocukların karşı karşıya kaldığı en büyük risklerden biri sıcak çarpmasıdır. Uzun süre sıcak altında kalan çocuklarda bulantı, kusma ve bilinç kaybı gibi sorunlar görülebiliyor. Bu sorunla karşılaşmamak için çocuklar sıcak havaya uygun şekilde giydirilmeli, uzun süre güneş altında beklememelidir. Çocuğunuzda sıcak çarpması belirtileri görürseniz sırtüstü yatırıp bacaklarını yükseltin ve tıbbi müdahale ekiplerine haber verin.

BİR ANLIK DALGINLIK: BOĞULMA

Çocuklarınız havuzlarda ve sahillerde eğlenceli vakit geçirirken bir anlık dikkatsizliğinizin boğulma ile sonuçlanabileceğini unutmayın. Bu yüzden gözünüz devamlı çocuğunuzun üzerinde olmalı, ve riskleri sıfıra indirecek şekilde materyaller bulundurmalısınız. Çocuklarınızla sahile ve havuza gittiğinizde mutlaka yüzme simidir bulundurmalı, çocuğunuz yüzme bilse bile bu ürünleri kullanmalısınız.

BİSİKLET KAZALARINA DİKKAT

Çocuklar için tatil demek, bisiklet demektir. Çocuklarınız bisiklet kullanmadan önce alamsı gereken tedbirleri öğretmeli, uygun parkur, kask kullanımı ve hız konusunda uyarılar yapmalısınız. Ayrıca sizde katılımcı gözlem yaprak çocuğunuzun bisiklet aktivitesini izlemelisiniz.