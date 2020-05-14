Çocuklarınızın yaz günlerinde dışarı çıkmasını, plajlarda kumda oynamasını ve güneşten gelen D vitaminini almasını istiyorsunuz. Çocuğunuzu güneşin zararlı etkilerinden koruduktan sonra bunları rahatça yapabilirsiniz. Çocuklar için güneş kremi seçimi nasıl yapılır?

ÇOCUKLAR İÇİN DOĞRU GÜNEŞ KREMİ SEÇİMİ

İlk 6 ay dikkat: ilk 6 ay bebeklere güneş kremi uygulanması doğru değildir. Bebekler bu dönemde şapka ve örtülerle güneşten korunmalıdır.

Praben olmamalı: Çocuklara uygulayacağınız güneş kremleri kesinlikle praben içermemelidir.

Faktör oranı: Çocuğunuz için güneş kremi seçerken 50 faktör ve üzerinde olan ürünleri tercih etmelisiniz.

Sprey tercih etmeyin: Çocuklara sprey formüllü değil krem formüllü güneş koruyucu ürünler almalısınız.

Dikkat: Çocuğunuz havuza ve denize girdikten sonra kremi tazelemeyi unutmayın.

Yaş dönemi: 3-14 ya arası çocuklar için üretilmiş kremleri kullanabilirsiniz.14 yaş ve sonrasında yetişkin güneş kremleri kullanabilir.

Fiziksel filtre içermeli: Güneş kremleri kimyasal ve fiziksel filtre içeren olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Fiziksel filtre içeren kremler ciltte bariyer oluşturduğu için bu ürünleri tercih edebilirsiniz.

Vücuda ayrı, yüze ayrı: Çocuklarda ve yetişkinlerde güneş kremi kullanımında yapılan en büyük hata yüze ve vücuda aynı kremi uygulamaktır. Bu durumdan kaçınmalı ve daha yüz için daha hassas yapıya sahip olan yüz kremleri kullanılmalıdır.

Evden çıkmadan sürün: Çocuğunuza güneş kremi sürmek için sahile gitmeyi beklemeyin. Evden çıkmadan kremi sürün. Çocuğunuz plajda gölgede bile olsa güneş kremi sürmeyi ihmal etmeyin.