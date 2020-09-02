Çocuğa şiddet görüntüsü tepki çekti

SAMSUN'da çocuğuna şiddet gösteren Nejdet Ö.'nün görüntüsü, sosyal medyada paylaşılınca görenlerin tepkisini çekti.

HAVAYA KALDIRIP ÇEKYATIN ÜZERİNE SAVURDU

Psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen ve polis memuruyken görevden ihraç edildiği belirtilen Nejdet Ö., 7 yıl önce eşinden boşandı. Çocuğu Muhammed Ö.'nün velayeti ise kendisine verildi. İddiaya göre Nejdet Ö., çocuğuna şiddet uygulamaya başladı. Bu anlardan birinin görüntüsü ise yakınlarınca görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Nejdet Ö.'nün, oğlu Muhammed Ö.'yü havaya kaldırıp çekyatın üzerine savurduğu görüldü. Bu görüntüler, görenlerin tepkisini topladı. Vatandaşlar yetkilileri göreve çağırıp gerekli cezanın verilmesini istedi.