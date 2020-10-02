Çırpınırdı Karadeniz sözleri: Çırpınırdı Karadeniz şarkısı hikayesi nedir? Çırpınırdı Karadeniz şiiri kimin?

Çırpınırdın Karadeniz şiirinin yazılış ve besteleniş hikayesi, Türkiye ve Azerbaycan dostluğunu gözler önüne seriyor. Şiirin geçmişi Osmanlı dönemine I. Dünya Savaşı'na kadar uzanıyor. Azerbaycanlı milli şair tarafından yazılan ve yine bir Azerbaycanlı besteci olan Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelenen Çırpınırdı Karadeniz şarkısı sözleri...

ÇIRPINIRDI KARADENİZ ŞİİRİNİ KİM YAZDI?

Çırpınırdın Karadeniz şiiri, Gence'de 15 Kasım 1914'te Azerbaycan'ın milli şairi Ahmed Cevad tarafından yazıldı ve Azerbaycanlı ünlü besteci ve fikir adamı Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelendi.

ÇIRPINIRDI KARADENİZ HİKAYESİ

1914'de Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesini heyecanla takip eden Azerbaycan şairi Ahmet Cevat Hacıbeyli tarafından yazıldı.

Şiir, Nuri Paşa'nın kumandasında Osmanlı askerlerinin Azerbaycan Türklerini, Ermeni ve Rus soykırımından kurtarmak için yaptığı fedakârlığa atfen Gence'de bestelenmiştir. 1937 de Stalin tarafından "Türk casusluğu ve Türklere yardım etme" suçlamasıyla kurşuna dizilen Azerbaycan şairi Ahmet Cevad'ın bu şiiri, bugün Türk topraklarında popüler olmuş şiirlerdendir.

Ahmet Cevat, Ermeni mezalimine uğrayan Kars, Ardahan ve Oltu'ya "Bakü müslüman cemiyeti hayriyesi" adlı kuruluş kanalıyla gelmiş ve buradaki insanlara yardım etmiştir.

ÇIRPINIRDI KARADENİZ SÖZLERİ

Çırpınırdın Karadeniz

Bakıp Türk'ün bayrağına

Ah ölmeden bir görseydim

Düşebilsem toprağına

Sırmalar sarsam koluna

İnciler dizsem yoluna

Fırtınalar dursun yana

Yol ver Türk'ün bayrağına

Kafkaslardan aşacağız

Türklüğe şan katacağız

Türk'ün şanlı bayrağını

Turan ele asacağız

Azerbaycan bayrağını

Karabağ'da asacağız.