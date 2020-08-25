Çin pilavı tarifi: Çin pilavı nasıl yapılır? Çin pilavı malzemeleri neler?

Birçok farklı ürünle yapılan Çin pilavında en önemli nokta, soğuk sunum yapıldığı için katı yağ kullanılmamasıdır. Ayrıca pirinçlerin tane tane olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Bol sebzeli Çin pilavı malzemeleri nedir?

ÇİN PİLAVI MALZEMELERİ

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı bezelye

3 adet havuç

1 adet tavuk göğsü

8-10 dal dereotu

8-10 dal taze soğan

2 tane paprika biber

3-4 tane yeşil köy biberi

1 su bardağı mısır

8-10 adet kornişon turşu

Tuz

Pilavı pişirmek için;

Zeytinyağı

ÇİN PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pilavı zeytinyağı veya ayçiçek yağıyla pişirilir. Soğuk sunum yapılacağı için katı yağ kullanımı doğru değil.

Eklenecek su pirinç miktarına göre değişiklik gösterir ancak bu tarifte 1 su bardağı pirince 1, 5 su bardağı su, tuz ekleyerek ve ıslatmadan pirinci kavurarak pişirme işlemi yapıldı.

Havuç, bezelye ve tavuk göğsü ayrı tencerede haşlanır.

Pişirilen pilav dinlenmeye bırakılır, bu sırada yeşillikler ince ince doğranır. İyice soğuyan pilava, önce haşlanan tavuk etin küp küp doğranarak eklenir.

Bezelye, havuç ilave edilir. Biberler ve kornişon turşu küp küp doğranıp eklenir.

En son yeşillikler eklenir ve alttan üste pirinçleri ezmeden karıştırılır. İstenilen şekilde servis edilir.