Çin'de sirkte ayıya işkence kamerada

Çin, (DHA) - Çin'in Shaanxi eyaletinde bulunan Xi'an QinLing Doğal Yaşam Parkı'na ait hayvan sirkinde, bir görevli, bir ayıyı elinde bulunan sert ve sivri cisimle gösteri yapması için dürttüğü görüntülendi. Görevli işten atılırken, ayının Asya kıtasında bulunan nadir bir cins olduğu açıklandı.

Görüntülerde, görevlinin ayıyı bir hula hoop ile oynamaya zorladığı ve tepki vermeyen ayıyı sivri bir cisimle göğsünden dürttüğü belirlendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin tepki çekmesi sebebiyle görevlinin işten atıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. Hayvanat bahçesi, çubuğun plastik olduğunu ve performanslar sırasında hayvanları yönlendirmek için kullanıldığını iddia etti.

GÖSTERİ YAPAN AYININ NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BİR CİNS OLDUĞU BELİRLENDİ

Hayvan haklarını savunan kurumlar tarafından yapılan açıklamada, gösteri yapmaya zorlanan ayının, Asya'da görülen 'Asya Kara Ayısı veya Ay (Moon) Ayısı' cinsi olduğu ve nesli tükenmekte olduğu ifade edildi. Asya Kara Ayıları, göğüslerinde hilale benzeyen sarımsı bir işaret ile tanımlanır.