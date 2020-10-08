Çin'de sıcak hava balonunun sepetine asılı kalan çalışan metrelerce yüksekten yere çakıldı

Çin'in Hunan eyaletine bağlı Zhuzhou kentindeki Youyi bölgesinde sıcak hava balonu uçuş kampında 2 Ekim tarihinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Kampta geçici olarak çalışmaya başlayan üniversite öğrencisi, ilk iş gününde aniden havalanan balonun sepetine asılı kalarak metrelerce havaya yükseldi. Elleri ile sepete sıkı sıkı tutunan öğrenci, bir süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti.

KAMP YÖNETİCİ ÖLEN ÖĞRENCİYİ SUÇLADI

Kampı yöneten Lexiang Havacılık Sporları Kulübü'nden bir sözcü, hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin 1 Ekim'de Çin'deki 8 günlük tatil sırasında turistlere rehberlik etmek ve karadaki görevleri yerine getirmek için şirket tarafından geçici olarak işe alındığını aktardı. Sözcü, pilotun öğrenciden habersiz olarak havalandığını ve öğrenciyi fark ettiği gibi balonu indirmeye çalıştığını ifade etti. Yeni ve yarı zamanlı çalışanların eğitimleri dikkatlice dinlemediklerini belirten sözcü, aynı zamanda resmi süreci takip etmediklerini de vurguladı.

SADECE 1 SAATLİK EĞİTİM ALMIŞ

Talihsiz öğrencinin kaza meydana gelmeden önce bir saatlik eğitim aldığı belirtildi. Sözcü, gencin yere düştüğü anda ambulansın çağırıldığını fakat talihsiz öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti. Şirket, kurbanın ailesine başsağlığı dilediğini ve sorumluluğu üstlenmeyi kabul ettiğini açıkladı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.