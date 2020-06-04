Cildinizi canlandıran nane maskesi tarifi! Nane maskesi nasıl yapılır?

Etkili yapısı ile cildinizin gözeneklerini temizleyerek nefes almasını sağlayan nane maskesi, ferahlatıcı etkisini cildinizde gençleştirici etki olarak gösteriyor.

NANENİN CİLDİNİZE ETKİLERİ

Yüksek oranda A vitamini içeren nane cildinizi güçlendirir.

Ciltteki yanık ve kızarıklıkları giderir.

Akneleri gidermeye yardım eder.

Cildi yeniler, gençleştirir.

NANE MASKESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

7-8 yaprak nane

1,5 yemek kaşığı yoğurt

1 adet taze salatalık

1 çay kaşığı taze limon suyu

YAPILIŞI

Bir kasenin içinde limon suyunu ve nane yapraklarını karıştırın. 3-4 dakika bu iki malzemeyi karıştırdıktan sonra kaseye yoğurdu ilave edin. 5 dakika daha karıştırın. Salatalıkları göz çevrenize uygun şekilde doğrayın.

UYGULAMA

Uygulamaya başlamadan önce cildinizi yıkayın. Cildiniz nemli şekilde kalsın. Hazırladığınız karışımı elinizle yüzünüze sürün. Göz çevresine maske karışımını sürmeyin. Gözlerinizi salatalıkla kaptık gözünüzü koruyun. 20 dakika bekledikten sonra bol suyla maskeyi temizleyin.

Ayda 3 defa bu uygulamayı yapabilirsiniz.