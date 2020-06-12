Cildinize gelen ışıltı: Muz maskesi

Vitamin ve mineral yönünden çok zengin bir besin kaynağı olan muz, bu özellikleri ile cildiniz için de önemli bir bakım seçeneği haline geliyor. İşte cildinize ışıltı kazandıran muz maskesi…

GEREKLİ MALZEMELER

1 muz

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı limon suyu

HAZIRLANIŞI

Muzu ezin ve diğer malzemelerle beraber bir kase içinde karıştırın.

Yüzünüzü temizleyip kurulayın. Karışımı yüzünüze kalın bir tabaka olacak şekilde uygulayın. 10-15 dakika bekleyip yüzünüzü durulayın. Yüzünüzü durularken sabun kullanmamaya özen gösterin.

Not: Tüm cilt bakım uygulamalarınızda öncelik doktorunuza başvurunuz.