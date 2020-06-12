Cildinize gelen ışıltı: Muz maskesi

Yüksek besin değerleri ile sağlığınıza çok faydalı olan muz, benzer etkileri cildinizde de gösteriyor. Muz maskesi ile cildinize sağlıklı bir ışıltı kazandırabilirsiniz.

12.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:24

Vitamin ve mineral yönünden çok zengin bir besin kaynağı olan muz, bu özellikleri ile cildiniz için de önemli bir bakım seçeneği haline geliyor. İşte cildinize ışıltı kazandıran muz maskesi…

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GEREKLİ MALZEMELER

1 muz

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı limon suyu

HAZIRLANIŞI

Muzu ezin ve diğer malzemelerle beraber bir kase içinde karıştırın.

Yüzünüzü temizleyip kurulayın. Karışımı yüzünüze kalın bir tabaka olacak şekilde uygulayın. 10-15 dakika bekleyip yüzünüzü durulayın. Yüzünüzü durularken sabun kullanmamaya özen gösterin.

Not: Tüm cilt bakım uygulamalarınızda öncelik doktorunuza başvurunuz.