Yüz bakımı, nemlendirme, sağlıklı bronzlaşma gibi püf noktalarına dikkat ederek güneşin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Ama cilt sağlığınızı korumak için bir takım tedbirler almalısınız. Peki, Cildi güneşten korumak için ne yapmak gerekir? Cilt, güneşten nasıl korunur?

1.ADIM: YÜZ BAKIMI

Güneşe çıkmadan önce ilk olarak yüz temizliği yapmış olmalısınız. Bayanlar gece uyumadan önce mutlaka makyaj temizliği yapmalı, misel su, jel ya da temizleme mendili ile yüzünüzü makyajdan arındırmalıdır.

2.ADIM: EKSTRA ÖNLEMLER ALIN

Güneş ışınlarından dolayı oluşan cilt lekeleri kalıcı olduğu için, güneş ışınlarına karşı ekstra tedbirler almanızı gerekiyor. Özellikle yüz bölgesinde oluşan lekeler hem dış görünüm bozulmasına hem de yaşlı görünüme sebep oluyor. Krem ya da sprey formda koruyucularla cildinize ilave koruma sağlayabilirsiniz.

3.ADIM: NEMLENDİRİN

Güneşin cildinize zarar vermesini engellemek için belki de en etkili yol, cildi nemlendirmektir. Bol bol su tüketmek, nemlendirici kremler kullanmak cildinizi güneşe karşı koruma sağlayacaktır.

4.ADIM: GÜNEŞTE SAĞLIKLI BRONZLAŞIN

Güneş ışığına çıkmaya karar verdiyseniz, birkaç önemli noktaya dikkat etmelisiniz. Güneşin dik açıyla geldiği öğle saatlerini geçirmeden dışarı çıkmayın. Dışarı çıktığınız zaman da mutlaka koruyucu ürün kullanın. İki saatte bir güneş kremini yenileyerek güneşin cildinize zarar vermesini engelleyebilirsiniz.

CİLDİNİZİ KORUYAN TEDBİRLER

Güneşin dik açıyla geldiği 11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmayın.

Koruyucu ürünleri güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce sürün.

Ter ve suya girmeyle birlikte deriden atılan bu ürünleri belirli aralıklara yenileyin.

Şapka ve gözlük takıp, uygun kıyafetler giyin.

Gölgede ya da şemsiye altında durmaya özen gösterin. Ancak yansıyan ışınların dahi cilde zarar verebildiğini unutmayın.