Cihat Yaycı kimdir? Tümamiral Cihat Yaycı nereli, kaç yaşında?

ihat Yaycı, Elazığ'da doğdu. Deniz Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nin ardından ABD'de Fizik Mühendisliği ile Elektronik Mühendisliği dallarında yüksek lisans yaptı. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler alanında da doktorasını tamamlayan Cihat Yaycı hayatı haberimizde.

CİHAT YAYCI KİMDİR?

Yaycı, 1966 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 1984 yılında Deniz Lisesi'nden, 1988 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği, TCG Yavuz ile TCG Kemalreis'de II. Komutanlık görevlerinde bulundu, 2005-2006 yıllarında TCG Kemalreis Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5'inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yürüttü.

FİZİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ ALDI

2000 yılında Deniz Harp Akademisi'nden, 2003 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olan Cihat Yaycı, Donanma Komutanlığı karargâhında Konsept Şube Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında Yönetim Analiz ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Strateji ve Prensipler Şube Müdürlüğü ve devamında Strateji ve Andlaşmalar Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. "Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme İnsan Kaynakları Yönetimi" ana bilim dalında, Naval Postgraduate School (NPS) California/ABD'de "Fizik Mühendisliği" ile "Elektronik Mühendisliği" dallarında yüksek lisans yaptı ve İstanbul Üniversitesi'nde "Uluslararası İlişkiler" ana bilim dalında da doktorasını tamamladı.

MOSKOVA SİLAHLI KUVVETLER ATAŞESİ OLDU

Cihat Yaycı, 30 Ağustos 2012 tarihinden itibarenTuğamiralliğe terfi etti, 2012-2014 yılları arasında Moskova Silahlı Kuvvetler Ataşesi, 2014-2015 yılları arasında Güney Görev Grup Komutanı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü, 2015-2016 yılları arasında Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı görevlerini yerine getirdi.

29 Temmuz 2016 tarihinde Tümamiralliğe getirildi, 2016-2017 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı görevini üstlendi. 20 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Dz.K.K.lığı Kurmay Başkanı görevine atanan Tümamiral Yaycı, Müşerref Yaycı ile evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce ve Rusça bilmektedir.