'Çiftçilik kredisi' altında bankayı 5 milyon TL zarara uğratan çete çökertildi
MUŞ'ta sahte imza ve belgelerle özel bir bankadan 5 milyon TL'lik 'çiftçilik kredisi' çeken organize suç örgütü çetesi çökertildi.
MUŞ'ta sahte imza ve belgelerle özel bir bankadan 5 milyon TL'lik 'çiftçilik kredisi' çeken organize suç örgütü çetesi çökertildi. Aralarında banka müdürleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de olduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. 48 şüpheli ifadesi sonrası serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 5 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Muş İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde sahte belgeler düzenleyerek özel bir bankadan 'Çiftçilik Kredisi adı altında usulsüz kredi çektiği tespit edilen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Jandarma Karakolu'na götürülenlerden 46'sı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adliyeye çıkarılanlardan 2'si serbest bırakılırken, aralarında 2 banka müdürü, 2 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Memurunun da bulunduğu 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulandı. 3 şüpheli yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor.