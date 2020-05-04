Cici Babam filmi nedir? Cici Babam film konusu nedir? Cici Babam oyuncuları kimler? Türk filmi Cici Babam hakkında merak edilenler haberimizde.

Türk televizyon izleyicisinin beğenerek izlediği komedi şovu olan Güldür Güldür Şov'un oyuncu ekibinin çektiği komedi ve macera dolu Türk filmi Cici Babam oldukça popüler. Herkesin severek neşeyle izlediği Cici Babam filmi hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

CİCİ BABAM FİLM KONUSU NEDİR?

Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?

Meltem Bozoflu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu 'Cici Babam'ın oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Derya Karadaş, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğlu gibi isimler yer alıyor.

CİCİ BABAM

CİCİ BABAM KÜNYESİ

Yönetmen: Meltem Bozoflu

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (105 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma

Senaryo: Murat Kepez, Eray Akyamaner

Yapımcı Firma: BKM

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

CİCİ BABAM OYUNCULARI KİMLER?

Mahir İpek

Yasemin Çonka

Onur Buldu

Onur Atilla

Meltem Yılmazkaya