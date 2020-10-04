Çiçek Adası'nın 17 yıllık sakinleri bugüne kadar grip bile olmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin 22 adasından biri olan ve Hülya Avşar tarafından satın alındığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Çiçek Adası'na 17 yıl önce yerleşen Hüseyin ve Ayşe Afacan çifti, modern yaşamdan uzak Rumlar zamanından kalan taş yapılarda yıllardır maceraperest bir yaşam sürüyor. Çift, bugüne kadar grip bile olmadıklarını dile getirdi.

