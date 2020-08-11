CHP'li İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım

CHP'li İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağımYENİ parti kurma iddialarıyla gündemde olan CHP'li Muharrem İnce, Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

11.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:45

CHP'li İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım

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YENİ parti kurma iddialarıyla gündemde olan CHP'li Muharrem İnce, Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. İnce, "Ankara'ya gidiyorum, perşembe sabahı açıklama yapacağım" dedi.

Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Muharrem İnce, Ankara'ya doğru yola çıktı. İnce, yaşadığı Yalova'nın Elmalık köyünden yola çıkarken Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. İnce, 'Yolculuk nereye' diye soran DHA muhabirine, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum" dedi.