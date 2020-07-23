CHP'li belediye başkanları anketinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sürprizi! İlk üçe giremediler

ORC Araştırma şirketinin yapmış olduğu en başarılı CHP'li belediye başkanları araştırması dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Ankette Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ilk 3'e giremedi.

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ İLK ÜÇE GİREMEDİ

ORC Araştırma şirketinin yapmış olduğu en başarılı CHP'li belediye başkanları araştırmasında ilk sırada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yer aldı. Ankette Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ilk 3'e giremedi.

Belediye Başkanlarının kendi seçmen grubunda değerlendirildiği araştırmada katılımcılara "Son 2 ayı değerlendirdiğinizde şehrinizin büyükşehir belediye başkanı'nı başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İLK 3'TE YOK

Çıkan sonuçlara göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 61,4 oranıyla ile birinci sırada yer aldı. Başkan Böcek'i yüzde 59.2 oranı ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yüzde 55,9 oranı ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş takip etti. İlk 3'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olmaması dikkat çekti.