Charlson Risk Skoru nedir? Charlson Risk Skoru hesaplama nasıl yapılır? Charlson Risk Skoru kriterleri ve puanlaması

Koronavirüs döneminde grip aşısı yapılmalı mı yapılmamalı sorusu çok fazla akıllara geldi. Sağlık Bakanlığı ise bu durumu bir tablo ile açıkladı. Tabloda yer alan Charlson Risk Skoru ise çok merak edildi. Peki, nedir Charlson Risk Skoru?

CHARLSON RİSK SKORU NEDİR?

Bu puanlama aşılama için değil hastalık için getirildiğinden kimlerin yüksek riskli olduğu ile ilgili birçok tartışmaya yol açacağı belirtiliyor. Bu endekste hamileler, aşırı kilolular ve iki yaş altındaki çocukların durumu da dezavantaj taşıyor.

Charlson Risk Skoru, hangi etmenin ne kadar skora denk geldiğini önceden belirtmediği için ve hamileleri ve çocukları kapsamayan bir endekstir. Ayrıca, aşırı kilolu, obez olanlar ve huzurevlerinde yaşamlarını sürdüren yaşlılar da yine Charlson Risk Skoru'na dahil değil. Yani, Charlson Risk Skoru, bu kişileri veri kabul etmiyor.

CHARLSON RİSK SKORU HESAPLAMA

0: Risk Yok.

1-2 puan: Hafif Risk

3-4 puan: Orta Risk

5 ve üzeri: Yüksek Risk

CHARLSON RİSK SKORU KRİTERLERİ NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tabloya göre belirlenebilir.