Charlie Hebdo nedir? Charlie Hebdo hangi ülkenin dergisidir? Charlie Hebdo saldırısı nedir?

Fransız dergisi Charlie Hebdo, 2015 yılında Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde yine Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımladı. Gelişme sonrası Charlie Hebdo nedir? Charlie Hebdo hangi ülkenin dergisidir konuları merak edildi.

CHARLİE HEBDO NEDİR?

Charlie Hebdo, Fransa'da yayımlanan haftalık mizah dergisi. İlk sayısı 1969'da yayımlanan dergi 1982'de kapandı ve 1992'de yeniden yayın hayatına döndü.

Çarşamba günleri yayımlanır. Sol-anarşist eğilimli bir yayındır. 2009 yılından itibaren Stéphane Charbonnier editörlüğünde çıkan derginin daha önceki editörleri François Cavanna (1969-1981) ve Philippe Val (1992-2009)'dır.

Kuruluş : 1970

TARİHÇE

Derginin kökleri 1960'lı yılların Hara-Kiri Hebdo adlı dergiye dayanır. General de Gaulle'ün ölümü sonrasında yayınlanan karikatürler nedeniyle büyük tepki gösterilen Hara-Kiri Hebdo, ertesi yıl yerini Charlie Hebdo dergisine bıraktı. Hiçbir konuda provokasyondan kaçınmama politikası izleyen dergi, karikatürler yoluyla her türlü inanç ve dogmaya ağır eleştirilerde bulunmuş ve haklarında çok sayıda dava açılmıştır. Davacıların başında Katolik Kilisesi bulunur.

"Şeriat Hebdo" adıyla çıkarılan 2 Kasım 2011 sayısından sonra dergi binasına molotof kokteyli atıldı. 20 Eylül 2012'de Muhammed'i tasvir ettiği öne sürülen karikatürleri yayımlaması büyük tepki çekti.

CHARLİE HEBDO SALDIRISI

Derginin Paris'teki binasına 7 Ocak 2015'te gerçekleşen silahlı saldırıda aralarında dergi editörü Stéphane Charbonnier ve 7 çizerin de bulunduğu, toplam 12 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştır.

Sağ kalan Charlie Hebdo çalışanları dergiyi olağan bir biçimde yayımlamaya devam edeceklerini ve saldırının gerçekleştiği haftanın ertesinde çıkacak sayının 1 milyon kopyaya ulaşacağını açıkladılar.