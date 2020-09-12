Cezmi Sayılgan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Medyaradar yazarlarından Cezmi Sayılgan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

12.09.2020 11:10 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:16

Medyaradar yazarı Cezmi Sayılgan koronavirüse yakalandığını duyurdu. Temasta bulunduğu kişilerin de test yaptırmalarını isteyen Sayılgan, genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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DURUMU İYİ

Twitter'dan yaptığı açıklamada test sonrası kendisini evinde izole ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Sayılgan, yakın dönemde temasta bulunduğu kişilerinde test yaptırmalarını istedi.

Sayılgan son yazısında, "Virüsün şakası, basın mensubunun adı yok" konulu bir yazı kaleme almış; basın mensuplarının virüs ile mücadelesine dikkat çekmişti.