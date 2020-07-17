Cezayir uyruklu iki kapkaççı İngiltere vatandaşı bir kişiyi gasbetti!

İstanbul'da gerçekleşen olayda Cazayir uyruklu iki kişi, İngiliz vatandaşı gasbetti. Olaya karışan iki kişi yakalanırken, hırsızlığa uğrayan kişinin çantası da bulundu. Beyoğlu Recep Paşa Caddesi üzerinde İngiltere uyruklu W.A.C.(54)'nin çantası geçtiğimiz pazartesi günü kapkaççılar tarafından çalındı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

W.A.C.'nin polise ihbarda bulunması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin Cezayir uyruklu Lotfi B. (35) ve Mokthar A. (43) olduğunu belirlendi. Şüpheliler Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde yaşanan kovalamacanın ardından yakalanırken, W.A.C.'nin çantası da bulundu.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.