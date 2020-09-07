Çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finaline yükselen takımlar kimler?

Ankara, Bursa ve İstanbul'da oynanan karşılaşmaların ardından A,B ve D gruplarını ilk iki sırada tamamlayan VakıfBank, PTT, Eczacıbaşı VitrA, Kuzeyboru, Galatasaray HDI Sigorta ve Çan Gençlik Kale Spor takımları, AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale yükseldi. Peki eşleşen takımların sonuçları nasıl?

KARŞILAŞMADA EŞLEŞEN TAKIMLARVE SONUÇLARI

VakıfBank - Nilüfer Bld.: 3-0 (25-15, 25-15, 25-20)

Eczacıbaşı VitrA - Aydın B.Şehir Bld.: 3-0 (25-19, 25-16, 25-15)

Galatasaray HDI Sigorta - Sistem9 Yeşilyurt: 3-0 (25-16, 25-15, 25-19)

Karayolları - Kuzeyboru: 0-3 (20-25, 21-25, 18-25)

PTT - İlbank: 3-0 (25-14, 25-22, 35-33)

Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları: 3-0 (25-22, 32-30, 25-17)

DHA-Spor - Türkiye-İstanbul -