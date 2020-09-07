Çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finaline yükselen takımlar kimler?

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley A Grubu'nda oynadığı üç maçı da kazanan Vakıfbank, grubunu lider bitirdi. Hangi maçlar yapıldı? Hangi takımlar karşılaşmada eşleşti?

07.09.2020 08:53 | Son Güncelleme: 07.09.2020 08:56

Ankara, Bursa ve İstanbul'da oynanan karşılaşmaların ardından A,B ve D gruplarını ilk iki sırada tamamlayan VakıfBank, PTT, Eczacıbaşı VitrA, Kuzeyboru, Galatasaray HDI Sigorta ve Çan Gençlik Kale Spor takımları, AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale yükseldi. Peki eşleşen takımların sonuçları nasıl?

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KARŞILAŞMADA EŞLEŞEN TAKIMLARVE SONUÇLARI

VakıfBank - Nilüfer Bld.: 3-0 (25-15, 25-15, 25-20)

Eczacıbaşı VitrA - Aydın B.Şehir Bld.: 3-0 (25-19, 25-16, 25-15)

Galatasaray HDI Sigorta - Sistem9 Yeşilyurt: 3-0 (25-16, 25-15, 25-19)

Karayolları - Kuzeyboru: 0-3 (20-25, 21-25, 18-25)

PTT - İlbank: 3-0 (25-14, 25-22, 35-33)

Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları: 3-0 (25-22, 32-30, 25-17)

DHA-Spor - Türkiye-İstanbul -