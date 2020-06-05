Çevreyi kirleten İSKİ'ye 885 bin TL para cezası

İstanbul'un turizm bölgesi Riva'da maliyetten kaçmak için atık sular arıtılmadan dere ve Marmara denizi'ne akıtıldı. CHP'li belediyeye bağlı İSKİ'ye ceza kesildi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin Riva'da çevre katliamı yaptığı ortaya çıkmıştı. İSKİ'nin maliyetten kaçmak için Paşaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki atık suları arıtmadan Riva Deresi'ne akıttığı belirlenmişti.

Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinden geçerek Karadeniz'e ulaşan Riva Deresi'nde yoğun kirlilik yaşanması ve derenin geçtiği köylerde aşırı derecede koku yaymaya başlamasıyla ortaya çıkan skandalla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, atık suları arıtılmadan Riva Deresi ve Marmara Denizi'ne akıttığı gerekçesiyle İSKİ'ye 885 bin lira idari para cezası uyguladı. Bakanlığın ayrıca çevrenin kasten kirletilmesi nedeniyle İBB ve İSKİ hakkında suç duyurusunda bulunacağı kaydedildi.

(İHA)