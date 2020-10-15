Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerleştirme sonucu sorgulama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel temini için tercihler 2 - 7 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM, KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını erişime açtı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

02 - 07 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ekim 2020 tarihinde 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerleştirme sonucu sorgulama ekranı...

SAYISAL VERİLER

Bakanlık bünyesinde yapılan alıma ilişkin ssayısal bilgiler şöyle: Ön lisans türünden 460 aday tercih yaptı ve 10 kişi yerleşti, lisans türünde 5 bin 873 kişi tercih yaparak 40 kişi yerleşti. Böylece toplamda 50 kişilik kontenjan tamamlandı.