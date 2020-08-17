Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var. 300 bini İstanbul'da olmak üzere, 5 yıl içinde bu konutların dönüşümünü sağlayacağız. 81 ilimizde bu çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz."