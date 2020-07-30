Çernobil hikayesi ile Stalker 2 geliyor! S.T.A.L.K.E.R. 2 fragmanı
GSC Game World tarafından geliştirilen Stalker 2, yeniden hayata geçiriliyor. Stalker 2 ne hakkında? Stalker 2 hikayesi nedir? Stalker 2 PC ve Xbox Series X'te olacak mı? S.T.A.L.K.E.R. 2 ne anlama geliyor? Stalker 2 ne zaman çıkacak? S.T.A.L.K.E.R. 2 çıkış tarihi, Stalker 2'den önce diğer oyunları oynamanız gerekir mi? Xbox Series X oyunları
Stalker üçlemesine bir yenisi daha ekleniyor. S.T.A.L.K.E.R. 2, Çernobil Nükleer Santrali'ni çevreleyen ağır derece kontamin bulunan tehlikeli bir bölgede geçecek olan birinci şahıs hayatta kalma nişancı oyunudur.
Kasvetli atmosferi, korkunç canavarları, mutantları ve dövüş hareketleri ile 10 yıldır beklenen bir oyun. Sinematik havası ile film tadında olduğu da söylenebilir -korku, gerilim filmi-. Bugüne kadar yapılmış en büyük açık dünya oyunlarından biri olacağı da eklenen bilgiler arasında.
Serinin daha önceki oyunları Shadow of Chernobyl, Clear Sky ve Call of Pripyat'ta kullanılan X-Ray Engine oyun motoru bu oyunda tercih edilmemiş. Yeni oyun için Epic Games'in oyun motoru Unreal Engine ile geliştiriliyor.Unreal Engine bu oyun türü için en çok tercih edilen oyun motorlarından biridir. Oyuncuların S.T.A.L.K.E.R. 2'den beklediği atmosferi sunabilecek.
STALKER 2 FRAGMANINDA NELER DİKKAT ÇEKİYOR?
GSC Game World "piyasaya sürmeyi hedeflediğimiz grafik ve atmosfer seviyesini gösteren bir teaser" diyerek fragmanı geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı. Üçlemenin ruh halini ve atmosferini yakaladığı kesin. Stalker'ın korkunç mutasyona uğramış köpeklerine bir göz atabilirsiniz. Ve elbette, birisi gitar çalarken ateşin etrafında oturan birkaç Stalker. Asla değişmez, Stalker.
Daha önceki Stalker oyunlarının haritaları büyüktü fakat tamamen açık dünya değildi. Aralarında seyahat etmek için birkaç belirli erişim noktasına ulaşmak gerekirdi. Stalker 2 resmen sorunsuz bir açık dünya oyunu olacak. GSC Game World, "Seride ilk kez, kıyamet sonrası açık bir dünya keşfedilecek ve bugüne kadarki en büyüklerden biri" diyor.
STALKER 2 PC'DE OLACAK MI?
Evet! Stalker serisi her zaman PC'de olmuştur. Ayrıca Stalker 2 aynı zamanda Xbox'ın özel oyunlarından biridir.
STALKER 2 XBOX SERIES X'TE OLACAK MI?
Ağustos ayı itibari ile Xbox Series X detayları belli olmaya başlayacak. Oyun için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Xbox Series X ve Xbox Game Pass için de ulaşılabilir olacak.
STALKER 2 NE HAKKINDA? S.T.A.L.K.E.R. 2 HİKAYESİ
Senaryo öncekilerle benzer bir temel taşımakta. "Ödül avcıları, hazineleri ve gizemleri sayesinde Bölgenin / Zone derinliklerine inerler. Bazıları geçmişlerinden kaçıyor, diğerleri parayla kör ediliyor ve bazıları tüm gizemlerin arkasındaki gerçeği bulmaya takıntılı."
Hikaye doğrusal ilerlemeyecek, geliştirici GSC seçimlerin kısa vadeli sonuçları olduğu gibi küresel sonuçlarının da olacağını belirtiyor.
STALKER 2'DEN ÖNCE DİĞER OYUNLARI OYNAMANIZ GEREKİR Mİ?
GSC'nin sitesinde "Stalker 2 kendi başına zevk alınabilecek bağımsız bir proje" diyor. "Aynı zamanda, maksimum keyif için önceki oyunları tamamlamanızı öneririz."
Tabi hayranlar kesinlikle oynanması gerektiği savunuyor. Özellikle, Shadow of Chernobyl ve Call of Pripyat çok beğeniliyor.
S.T.A.L.K.E.R. NE ANLAMA GELİYOR?
Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers, Robbers
kelimelerinin birleşimi olan isim; Çöpçü, bölgeye düşenler, maceracı, yalnız yaşayanlar, katil, kaşif ve soyguncular anlamına geliyor.
S.T.A.L.K.E.R. 2 ÇIKIŞ TARİHİ / STALKER 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?
GSC Game World yayımlanacak olan oyunun çıkış tarihi henüz belli değil. Fakat stüdyo, 2021'de çıkacağını, 2018 yılında belirtmişti. Resmi sitesinde ise şu cümle geçiyor: "Henüz çıkış tarihini açıklamaya hazır değiliz."
XBOX SERIES X OYUNLARI
Echo Generation
Exomecha
State of Decay 3
Forza Motorsport
Tell Me Why
Ori and the Will of the Wisps
Avowed
The Outer Worlds: Peril on Gorgon
As Dusk Falls
Psychonauts 2
Stalker 2
Warhammer 40,000: Darktide
Tetris Effect: Connected
Fable
The Gunk
Everwild
New Genesis: Phantasy Star Online 2
CrossfireX
Assassin's Creed Valhalla
Battlefield 6
Bright Memory Infinite
Call of the Sea
Chivalry 2
Chorus
Control
Cris Tales
Cyberpunk 2077
Demon Turf
Destiny 2
Dirt 5
Dustborn
Dying Light 2
Far Cry 6
FIFA 21
Fortnite
Gears 5
Gods and Monsters
Gothic
Grand Theft Auto 5 enhanced
Halo Infinite
Hitman 3
Madden NFL 21
Marvel's Avengers
Metal: Hellsinger
NBA 2K21
Observer: System Redux
Outriders
Overcooked: All You Can Eat
Paradise Lost
Planet Coaster: Console Edition
Pragmata
Rainbow Six Quarantine
Rainbow Six Siege
Recompile
Resident Evil 8: Village
Scarlet Nexus
Scorn (Xbox Series X exclusive)
Second Extinction: Reclaim Earth
Senua's Saga: Hellblade 2
Sherlock Holmes: Chapter One
The Ascent
The Lord of the Rings: Gollum
The Medium (Xbox Series X exclusive)
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Warframe
Watch Dogs: Legion
WRC 9
Yakuza: Like a Dragon
Starfield
The Elder Scrolls 6
Grand Theft Auto 6
Final Fantasy 7 Remake
XBOX SERIES X ÇIKIŞ TARİHİ
Xbox Series X, Microsoft tarafından geliştirilen Xbox serisinin yeni video oyunu konsoludur. Xbox Games Showcase etkinliği ile ürün ve oyunlar tanıtıldı.