Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazının hükmü nedir?

CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?

Cenaze namazında secde ve rüku yoktur. Cenaze namazı tekbir ile başlar, kıbleye dönük selama durur ve niyet edilir. Cemaat "ve celle senâük" diyerek selama durur. Sübhaneke duası okunur. Daha sonra tekrar tekbir getirilerek "Salli-Bârik"duaları okunur. Eller kaldırılmadan tekbir getirilir ve cenaze duası okunur. eğer kişi cenaze duasını bilmiyorsak Fatiha suresi okunur.Son tekbir verilir ve sağa sola selam verilir. Selam ile cenaze namazı bitmiş olur.

CENAZE NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Ölen müslüman kişilere karşı yerine getirilmesi gereken sorumluluktur. Cenaze namazı için gerekli hazırlıklar yapılması gerekmektedir. Kadın ve erkek fark etmeksizin tek kişi ile cenaze namazı kılınsa bile farz yerine getirilmiş olur. Cenaze namazı ölü için edilen duadan ibarettir. Tebük seferine herhangi bir mazeret belirtmeden çıkan kişiler için şöyle buyrulmaktadır; "Onlardan ölen hiçbirinin (cenaze) namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resûlü'nü inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler." (Tevbe, 9/84).Bu ayetten müslümanların cenaze namazının farz olduğunu anlayabiliriz.

KADINLARIN CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?

Birçok ayette de görebileceğimiz gibi tüm müslüman kişileri cenaze namazı kılınması farzdır. Kadın erkek fark etmeksizin müslüman olan her bireyin usulüne uygun şekilde cenaze namazları kılınmalıdır.

KADINLARIN CENAZE NAMAZI KILINIR MI?

Her müslümanın kadın erkek ayırt edilmeden cenaze namazı kılınır.

CENAZE NAMAZINI KADIN KILDIRABİLİR Mİ?

Hiç erkek olmayan cenazelerde kadının tek başına namaz kılması yeterli olmaktadır. Erkeklerin bulunmadığı ortamda kadın cemaat halinde namaz kılabilir. Fakat cenaze de bu farklıdır. Kadınların cenaze namazı kılmamasının nedeni erkeklere oranla daha duygusal olması ve cenaze sırasında bağırarak ağlamaları gösterilmektedir. Cenaze namazında herkesin kılması farz değildir. Bu yüzden erkekler metanetli olacağından onlar ön safta yer alıp cenaze namazı kılarlar. Kadın cenaze namazını kıldırmaz.

CENAZE NAMAZI DUALARI NELERDİR?

SÜBHANEKE DUASI

Bismillahirrahmanirrahîm

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük(vecelle senâük)* ve lâ ilâhe ğayrük.

ALLAHÜMME SALLİ DUASI

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ALLAHÜMME BARİK DUASI

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli

Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli

İbrahim. İnneke hamidün mecîd

FATİHA SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin İyyâke na'budu. Ve iyyâke neste'în. İhdinessirâtal mustakîm. Sirâtallezine en'amte aleyhim. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

CENAZE DUASI

"Allâhümmagfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şahidinâ ve gâibinâ ve kebîrinâ ve sağirinâ ve zekerinâ ve ünsânâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî 'ale'l-İslâmi ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû ale'l-îmâni ve hussa hâze'l-meyyite1 birravhi verrâha ti verrahmeti velmağfirati verridvân. Allâhümme in kâne muhsinen2 fezid fi ihsânihî ve in kâne müsien feteca vez 'anhü ve lakkihi'l-emne velbüşrâ velkerâmete vez zülâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn."

CENAZE VE ÖLÜM İLE İLGİLİ AYETLER NELERDİR?

Enbiya Süresi Ayeti;

"Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar?

Nahl Süresi ayeti;

"Sizi Allah yarattı, sonra da vefat ettirecektir. İçinizden, (sahip oldukları) bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah ilim ve kudret sahibidir."

Buhari

"Cenazeleri acele götürünüz! Eğer iyi ise, bir an önce yerine ulaştırmış olursunuz, kötü ise, bir an önce sırtınızdan atıp, rahatlarsınız."

Buhârî

"Cenaze gördüğünüz zaman kalkınız, sizi geride bırakıncaya kadar ayakta bekleyiniz."

Taberânî.

"Kim bir mezar kazarsa, Allah ona cennette bir köşk bina eder. Kim bir cenaze yıkarsa, annesinden doğduğu günkü gibi tüm günahlarından sıyrılır. Kim bir ölüyü kefenlerse, Allah ona cennet giysilerinden bir giysi giydirir. Kim, yaslı bir kimseye taziyede bulunursa, Allah ona takva elbisesi giydirir, ruhlar içinde onun ruhuna da merhamet edilir. Kim, başına bir musibet gelen kişiyi teselli ederse, Allah ona cennet giysilerinden, dünyada pahası biçilmez iki elbise giydirir. Kim, cenazenin ardından gidip de gömülünceye kadar beklerse, Allah ona üç kırat sevap verir. O üç kırattan sadece bir tanesi Uhud dağından büyüktür. Kim, bir yetimi, ya da bir dulu koruyup gözetirse, Allah onu gölgesinde gölgelendirir ve cennetine girdirir."

CENAZE NAMAZININ KABUL OLMASI İÇİN GEREKLİ BELLİ ŞARTLAR NELERDİR?

-Ölünün müslüman olması gerekmektedir.

-Ölü yıkanmış ve kefenlenmiş olması gerekmektedir. Eğer ölü yıkanmamış ise toprak atılmadan önce yıkanıp tekrar cenaze namazı kılınması gerekmektedir.

-Ölünün bedeninin yarısı veya başlı veya başsız bedeninin yarısı olmak zorundadır.

-Cenaze namazını kabulü için cenaze yere yakın yerde veya taşın üstünde olmalıdır. Hayvan üstünde vaya el üstünde yüksek yerde tutulmamalıdır. Cenazeyi ters koymak günahtır buna dikkat edilmelidir. Cenazenin başı imamın sağına, ayağı ise imamın soluna gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

-Cenaze örtülü olmalıdır. Vücudunun örtülmesi gereken yerler örtülmelidir.