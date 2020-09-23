Cemal Enginyurt kimdir? Cemal Enginyurt kaç yaşında, nereli? Cemal Enginyurt hayatı ve biyografisi!

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ORDU MİLLETVEKİLİ CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?

Ordu - 1965, Mustafa, Ayşe.

İş Adamı, Ekonomist ve Gazeteci; Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.

21. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi.

Orta düzeyde Almanca bilen Enginyurt, evli ve 2 çocuk babasıdır.