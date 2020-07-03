Cem Yılmaz, sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven hakkında ne dedi?

Ozan Güven'in birlikte olduğu Deniz Bulutsuz'a bir saatten fazla şiddet uyguladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Konu hakkında yorum yapan Cem Yılmaz, dikkat çeken ifadeler kullandı. Cem Yılmaz, Ozan Güven hakkında ne dedi?

CEM YILMAZ, SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI SÖYLENEN OZAN GÜVEN HAKKINDA NE DEDİ?

Ozan Güven'in sevgilisine şiddet uyguladığı yönündeki haberlere sessiz kalan Cem Yılmaz, bugün ilk paylaşımını Twitter'dan yaptı. Konuda tarafsız olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları yazdı: "Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin "tarafı" olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir.

Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden "Sen de bir şey söyle" isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın. Sosyal medya üzerindenbu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm."