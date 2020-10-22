Celtic AC Milan maçı hangi kanalda? Celtic - Milan maçı saat kaçta? Celtic Milan ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında Celtic, AC Milan ile karşı karşıya geliyor. Maçın detayları ve merak edilenleri sizler için derledik.

CELTIC AC MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic ile AC Milan arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.

CELTIC AC MİLAN MAÇI HANGİ GÜN?

Celtic-AC Milan Maçı 22 Ekim Perşembe günü oynanacak.

CELTIC AC MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Celtic-AC Milan maçı Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

CELTIC AC MILAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Celtic ile AC Milan arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Celtic Park, Glasgow'da oynanacak.