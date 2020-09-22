Çelik: (Yunanistan'la istikşafi görüşmeler) Birileri getirip maksimalist taleplerini masaya koyup...
Çelik: "(Yunanistan'la istikşafi görüşmeler) Birileri getirip maksimalist taleplerini masaya koyup 'kendi hak ve menfaatlerinizden vazgeçin' derse orada müzakere olmaz. Türkiye burada koşulsuz bir müzakereden yana."
22.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:52
Çelik: "(Yunanistan'la istikşafi görüşmeler) Birileri getirip maksimalist taleplerini masaya koyup 'kendi hak ve menfaatlerinizden vazgeçin' derse orada müzakere olmaz. Türkiye burada koşulsuz bir müzakereden yana."