Çelik: (Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesi) Birisi saygısız üslupla İçişleri...
Çelik: "(Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesi) Birisi saygısız üslupla İçişleri Bakanına saldıracak ama İçişleri Bakanımız kişilik haklarını koruduğu için 'saldırıyı kışkırtıyor' olacak, böyle saçma sapan bir denklem kurulabilir mi?"
01.09.2020 20:03 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:06
Çelik: "(Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesi) Birisi saygısız üslupla İçişleri Bakanına saldıracak ama İçişleri Bakanımız kişilik haklarını koruduğu için 'saldırıyı kışkırtıyor' olacak, böyle saçma sapan bir denklem kurulabilir mi?"