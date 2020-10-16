Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçı yarın 13:30 'da başlayacaktır. Peki Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 13:30 'da başlayacaktır.

ÇAYKUR RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Çaykur Didi Stadyumu, Rize'da oynanacaktır.

ÇAYKUR RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇININ HAKEMLERİ

ABDULKADİR BİTİGEN(Hakem)

KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM BOZBEY(2. Yardımcı Hakem)

ALPER ÇETİN(Dördüncü Hakem)

SABİT HACIÖMEROĞLU(Gözlemci)

ÖMER DALMAN(Temsilci)

SURURİ SAYDAM(Temsilci)

SADETTİN DAĞ(Temsilci)