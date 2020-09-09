Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk 9. bölümde neler oldu? Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler?

Çatı Katı Aşk'ın 9. bölümünde Ayşen ve Ateş'in köşeye sıkıştı ve Ateş, Yasemin'i de alıp yalıya dönme kararı verdi. Evde yaşana bu ayrılık yıpratıcı oldu. Peki, 10. bölüm fragmanında neler oldu? Çatı Katı Aşk 9. bölüm izle.

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLACAK?

Çatı Katı Aşk 10. Bölüm Fragmanı yayında! Ayşen ve Demir'i şoke eden ne? Yasemin ve Demir arasındaki yakınlaşma artık iyiden iyiye hissedilir hale gelmiştir. Birbirlerini çözmeye çalışırken içinde bulundukları duruma da ayak uydurmaya çalışırlar. Ayşen ve Ateş'de bu sırada birbirlerini sorgulamaktadır. Yılmaz ailesi ise birden ortaya çıkan gizemli kadını çözmeye çalışır. Öte yandan Emin ve Gülriz geçmişin tozlu sayfalarında keşkelerinin acısını yaşar. Tüm bunlar olurken Demir ve Ayşen karşılaştıkları durum ile şoke olur. Ateş ve Yasemin bir aradadır üstelik alıştıkları şekilden oldukça farklı olarak!

ÇATI KATI AŞK 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

5 Eylül 2020 Cumartesi günü yayınlanan Çatı Katı Aşk 9. Bölümünde Ateş, babası Asaf'ın fotoğraf hamlesi yüzünden Yasemin ile birlikte yalıya dönmek zorunda kalıyor!

Asaf'în eline Ateş ile Ayşen'in öpüştükleri fotoğraf geçmiştir. Bu onun için oğlu ile sürdürdüğü savaşı kazanma yolunda biçilmez kaftandır. Ateş, Asaf'ın adamının gönderdiği zarfı açınca fotoğrafı görür. Zarfta bir de not vardır: "Herkesin bir zayıf noktası vardır ve sevgi her zaman kazanmaz!"... Ateş ve Ayşen fotoğrafı gördüklerinde büyük şok yaşarlar. Bu andan itibaren mahallede yeni bir dönem başlar. Ateş, Ayşen'in zarar görmemesi için zor bir karar alır. Yasemin ile birlikte yalıya gitmeye karar verir. Yasemin, bu karardan dolayı çok mutsuzdur; fakat, Ateş kararlıdır. Ayşen ve Demir'in fikrini değiştirme çabaları da bir sonuç vermez.

ÇATI KATI AŞK 9. BÖLÜM İZLE!