Çatı katı aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı katı aşk son bölümde neler oldu?

Çatı Katı Aşk 8. Bölüm Fragmanı yayında! Çatı Katı Aşk'ta erik dalı rüzgarı esiyor! Ancak bu eğlencenin sonu yine tatsız bir sürprizle bitiyor! Her perşembe izleyici ile buluşan dizi Kanal D ekranlarında.

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 Ağustos 2020 Perşembe günü yayınlanan Çatı Katı Aşk 7. Bölümünde Ayşen ve Ateş için mutlu başlayan gün, üzüntü dolu bitiyor!

Ayşen, Ateş'in kendisini öpmesinin şokunu yaşar. Ateş'in bu cesaretli hamlesi, Ayşen'i mutlu etse de, ailesine karşı olan dürüstlüğün zedelendiğini hissetmektedir. Sahte evlilik bile olsa aralarında gelişecek aşkı, Yılmaz Ailesine anlatamamaktan, kendisi ile ilgili düşüncelerin olumsuz bir hal alacak olmasından korkmaktadır.

Bu sırada dükkan, zabıta baskınından sonra zarar etmeye başlamıştır. Gençlerin aklına internet satışı gelir. Dört bir koldan bu fikre asılan gençler, Şuayip'in karşısına çıkan sosyal medya fenomeni ile işin altından alınlarının akıyla kalkarlar. Bir nebze olsun, mantıcı dükkanı rahat bir nefes almıştır.

Ayşen-Ateş cephesinde güzel başlayan gün, üzgün bitiyor. Ayşen, Ateş'e duygularını açıyor; fakat, sonunda söylediği olumsuz cümleler ikisinin de gözlerinin yaşlanmasına neden oluyor.

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜM İZLE

ÇATI KATI AŞK 8. BÖLÜM FRAGMANINI İZLE