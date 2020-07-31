Çatı Katı Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı! Çatı Katı Aşk 4. bölüm izle

Kanal D ekranlarında perşembe günleri yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde sular durulmuyor. Ayşen ve Demir, evdekilere rağmen Ateşve Yasemin'e yardım edebildi mi?

ÇATI KATI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Çatı Katı Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

ÇATI KATI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 Temmuz 2020 Perşembe günü yayınlanan Çatı Katı Aşk 4. Bölümünde Ateş ve Yasemin, evsiz kalma ihtimali ile karşı karşıya kalıyor!

Yasemin, HAS MANTI'M dükkanının kötüye giden durumunu düzeltmek için harekete geçiyor. Ünlü gurmeye ulaşabilmek için diğerleri ile plan yapar. Bu sırada Celal, Yılmaz Ailesinin Ateş ve Yasemin'den uzak durmaları için ültimatom vermiştir. Ayşen ve Demir, kurdukları planı yürütebilmek için ecdekilerden gizlenerek Ateş ve Yasemin'le görüşmeye devam ederler. Bu durum ortaya çıkınca Celal Ateş ve Yasemin'i evden çıkartmak için kolları sıvar.