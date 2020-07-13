Cankurtaran nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla cankurtaran mı, can kurtaran mı? Cankurtaran ne demek?

Cankurtaran kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, cankurtaran TDK'ya göre nasıl yazılır? Cankurtaran nasıl yazılır? Cankurtaran mı, cankurtaran mı? TDK'ya göre cankurtaran kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE CANKURTARAN NASIL YAZILIR?

Can kurtaran: Yanlış

Cankurtaran: Doğru

TDK'YA GÖRE CANKURTARAN NE DEMEK?

cankurtaran

1. isim Hasta veya yaralı taşımaya uygun hazırlanmış özel araç, ambulans.

2. isim Havuz veya plajda yüzme bilmeyenleri uyaran ve tehlike anında onları kurtaran kimse:

"İmdat! İmdat!.. Cankurtaran yok mu?" - Esat Mahmut Karakurt