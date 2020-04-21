Eşinin şiddet yüzünden terk ettiği baba, 11 yaşındaki kızını döverek öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'nde M.A., 16 Nisan Perşembe günü kızını acımasızca döverek ağır yaraladı. Ağır yaralanan 11 yaşındaki kız 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

4 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre M.A., 16 Nisan günü kızı C.A.'yı acımasızca dövdü. Aldığı darbelerle yere yığılan küçük kız hastaneye kaldırıldı. Babası tarafından öldüresiye dövülen C.M. doktorların müdahalesinin ardından yoğun bakıma alındı. 4 gündür yaşam mücadelesi veren C.A. sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilen küçük kızın cenazesi daha sonra ailesine teslim edildi.

ŞİDDET UYGULAYAN BABA TUTUKLANDI

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan M.A., çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EŞİ ŞİDDET YÜZÜNDEN EVDEN KAÇMIŞ

M.A.'nın şiddet uyguladığı eşinin ise bir süre önce evden kaçtığı, babanın 3 çocuğuyla beraber yaşadığı öğrenildi.