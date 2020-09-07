Caner Turp kimdir? Caner Turp nereli, kaç yaşında? Caner Turp boyu

Caner Turp, ilk profesyonel maçına Aydınspor 1923 formasıyla 16 Eylül 2012 tarihinde 3. Lig'deki Derince Belediyespor karşısında çıktı. Beşiktaş'ın altyapısında futbola başlayan Caner Turp, 2011-2015 sezonunda da Beşiktaş'ta profesyonel olarak top koşturdu. İşte, detaylar...

CANER TURP KİMDİR?

Turp, 16 Nisan 1992 tarihinde Almanya, Herford'da dünyaya geldi.ilk profesyonel maçına Aydınspor 1923 formasıyla 16 Eylül 2012 tarihinde 3. Lig'de 3-0 yendikleri Derince Belediyespor karşısında çıkarken, 72. dakikada oyuna girdi. İlk golünü Tokatspor formasıyla 16 Mart 2014 tarihinde 2. Lig'de Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2 yendikleri maçta attı.

2008-2011 yılları arasında Beşiktaş'ın altyapısında yer aldı. 2012 yılında Aydınspor, 2013-2014 yıllarında Tokatspor, 2014-2015 sezonunda Gümüşhanespor, 2015-2016'da Bayrampaşaspor, 2016-2017 sezonunda Van Büyükşehir Belediyespor, 2017 yılında Çanakkale Dardanel, 2017-2018 sezounda Muğlaspor, 2018-2019'da Sinopsor 'da oynamasının ardından 2019 yılından bu yana Siverek Belediyespor'da forma giyiyor. Ayrıca 2010 yılında Türkiye U-19 takımında bulundu. Genç futbolcunun boyu ise 1.83'tür.