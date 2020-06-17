Can sıkan cilt lekelerine çözüm: Domates maskesi

Her evde bulunan pratik malzemelerle yapılan domates maskesi uygulaması cildiniz yeniliyor, lekelerden arındırıyor. İşte pratik domates maskesi tarifi…

GEREKLİ MALZEMELER

1 adet olgun domates

2 tatlı kaşığı pirinç unu

HAZIRLANIŞI

Domatesi bir kaseye rendeleyin. Ardından içine pirinç ununu ekleyin. Karışım hafif katı bir kıvama gelince cildinize uygulayın.Göz çevrenize yaklaştırmadan karışımı cildinize uygulayın ve 15 dakika bekleyin. Cildinizi ılık suyla durulayın.

Bu uygulamayı haftada 1 defa yapmanız yeterlidir.

DOMATESİN CİLDE YARARLARI

Domates, cildin tonunu açar ve cilt lekelerini giderir.

Rahatsız edici cilt kusurlarını gidermeye yardım eder.

Domates likopen miktarını artırarak doğal bir cilde kavuşmanızı sağlar.

Likopen seviyesinin yüksek olmasıyla cildin zararlı ışınlarından koruma sağlar.

Domates cildinizin oksijen alamsını sağlayarak yaşlanmayı geciktirir.

Domates maskesi uygulaması ile cildiniz ışıltılı bir görünüme kavuşur.

Likopen içeriği cilt kanserinden korunmada etkilidir.