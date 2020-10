Can Bonomo kimdir? Can Bonomo nereli? Can Bonomo eşi kim? Can Bonomo kaç yaşında? Can Bonomo şarkıları neler?

16 Mayıs 1987 doğumlu Bonomo , İzmirlidir. Can Bonomo kendine has tarzı ve şarkı sözleri ile hayran kitlesine sahiptir. Can Bonomo şarkılarınelerdir? Can Bonomo kimdir? Can Bonomo eşi kim?

CAN BONOMO KİMDİR?

Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olan Bonomo, müziğe sekiz yaşında gitar çalarak başladı. Ortaokul ve lise boyunca sürdürdüğü müzik çalışmalarına İstanbul'da devam etti. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünde okudu.

Ses prodüksiyonu stajı için gittiği Radyo Klas ve Number 1 FM'e daha sonra radyoculuk için başvurarak kabul edildi ve Can Bonomo Show adlı programına başladı. Bir süre sonra Radio N101'e geçerek programına burada devam etti.

MTV Türkiye'den gelen teklif üzerine Rock'n Dark Express adlı programı sunmaya başladı. Üniversitede verilen ödevi için hazırladığı Hoppala adlı kısa filmi daha sonra Facebook'a yükledi ve film çok paylaşılarak ilgi topladı. Dizi projesi için çalışan Seray Sever bu filmi izledikten sonra Can Bonomo'yu bularak görüşmeye davet etti. Görüşmeye giden Bonomo kendisine sunulan başrol teklifini kabul ederek +18 adlı dizide oynamaya başladı.

Tanıştığı albüm yapımcısı Can Saban'a bir demo kaydedip gönderdi. İki yıl süren çalışmanın ardından, Can Saban'ın yapımcılığını üstlendiği Meczup adlı ilk albümü Ocak 2011'de yayınlandı.2012'nin Aralık ayında Aşktan ve Gariplikten adlı ikinci albümünü yayınlayan Bonomo'nun, daha önce tekli olarak yayınladığı "Ali Baba" adlı şarkı dışında albümdeki şarkılar kendisine aittir.Sanatçı,Aralık 2014'te de yapımcılığını yine Can Saban'ın üstlendiği üçüncü albümü 'Bulunmam Gerek'i yayınlamıştır. Can Bonomo'nun dördüncü albümü 'Kainat Sustu' adıyla Mart 2017'de yayınlanmıştır.

Müzik hayatından sonra, şiirleri ile de sevenlerinin karşısına çıkmıştır. Sanatçının ilk şiir kitabı 2013 yılında çıkardığı ve düzenlemesini Küçük İskender'in yaptığı Delirmek Belirmektir. Bunu 2016 yılında yayımlanan ikinci kitabı "Şu Sevdalar Tevatürü" takip etmiştir.

2016 yılında İsmail Türküsev ve Can Temiz ile birlikte "O Tarz Mı?" adlı radyo programını sunmaya başlamıştır.

CAN BONOMO ŞARKILARI NELER?

Love Me Back'" (2012)

"Ali Baba" (2012)

"Kara" (2013)

"Bardak Taşıyor" (2019)

"Sen Bunları Duyma" (2020)

"Güneş" (2020)

Meczup (2011)

Aşktan ve Gariplikten (2012)[18]

Bulunmam Gerek (2014)

Kâinat Sustu (2017)

Ruhum Bela (2019)

CAN BONOM EŞİ KİMDİR?

Özel hayatı ile gündemden düşmeyen başarılı söz yazarı, oyuncu ve şarkıcı Can Bonomo 2018 yılında Öykü Karayel ile evlendi. Mutlu evlilikleri ile herkesi kendilerine hayran bırakan çift anne ve baba olmayı çok istediklerini dile getirdi.