Can Baydarol kimdir? Can Baydarol kaç yaşında, nereli? Can Baydarol hayatı ve biyografisi!

Dr. Mithat Can Baydarol, Siyaset ve Diplomasi Okulu'nda 02.05.2018 Çarşamba saat 18.00-19.30 arasında "Dünden Bugüne Türkiye'nin Değişen Jeo stratejik Konumu ve Avrupa Birliği İle İlişkileri" seminerini verecektir.

Ankara Üniversite'si Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Fransa'da Avrupa Hukuku konusunda eğitim gören Baydarol, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Bilgi, Galatasaray, Marmara, İstanbul Ticaret ve Kültür Üniversiteleri'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İktisadi Kalkınma Vakfı'nda araştırma uzmanı, Piar Gallup'ta Avrupa Araştırmaları Başkanı olarak çalışan Baydarol, çeşitli kuruluşlarda araştırma müdürlüğü, Avrupa koordinatörlüğü ve raportörlük görevlerinde bulundu. Finansal Forum gazetesinde araştırma müdürlüğü ve köşe yazarlığı; çok sayıda dernekte özel danışmanlık yaptı. Baydarol, 2004 yılındanbu yana Avrupa Komisyonu Ankara temsilcisi. Avrupa Takımı üyesi, Türkiye AB platformu kurucu üyesidir.