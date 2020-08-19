Camide giydiği kıyafetle eleştirilen Amber Heard'dan ilk açıklama geldi

İstanbul'daki gezisinden kareleri Instagram hesabından paylaşan Amber Heard, tarihi yarımadayı gezerken cami ziyaretinde sütyen takmaması ve başörtüsünü sadece aksesuar olarak takması nedeniyle sosyal medya tepki çekti. Ünlü oyuncu, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada kıyafetinde hiçbir sorun olmadığını savundu.

Rotasını ilk olarak Bodrum'a çeviren Heard, ardından İstanbul'a gelerek tarihi camilere yaptığı ziyaretle de çok konuşulmuştu. Ancak Amber Heard'ün cami ziyaretinde seçtiği kıyafet, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Birçok kullanıcı, camiye öyle bir kıyafetle girmenin saygısızca olduğunu savunarak Amber Heard'e tepkisini dile getirdi.

KIYAFETİNDE SORUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Sosyal medyada kendisi hakkında yazılan suçlamalara karşı Heard, sessizliğini şahsi Twitter hesabından bozdu.

Konu hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Hayır. Görünüşe bakılırsa bu haberlerin yazılması için her kim para vermişse yeterince vermemiş. Basitleştireyim; camiler gerçek yerlerdir. Müzeler ve kiliseler de. Başörtüsü de (ziyaret edebilmek için bazen gerekli olan yerlerde). Gizem çözüldü" diyerek tek bir paylaşımla kıyafetinde hiçbir sorun olmadığını savundu.

HEARD'E TEPKİ YAĞDI

Twitter'da gündem olan Heard'ün kıyafetine gelen tepkilerden bazıları ise şöyle;

Bir kullanıcı, "Amber Heard'ün bir dine veya ırka saygısının olmadığını defalarca gördük. Cami gezerken çektirdiği fotoğraflarda, başörtüsünü bir moda aksesuarı şeklinde kullanmış, saçları ve boynu tamamen açık. Sütyen giymemiş. Bu fotoğrafı daha önce de paylaşmıştı ama hemen silmişti. Şimdi tekrar paylaşmış" ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı da, "Amber Heard gerçekten camiye göğüs uçları belirgin bir şekilde girdi değil mi? Bu saygısızlık!" dedi.