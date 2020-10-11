Camiye eski ayakkabıyla geldi, yeni ayakkabıyla gitti

Dün akşam Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçarslan Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camii'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi, cami cemaati namaza başladıktan sonra eski ayakkabısını buraya bırakıp yeni bir ayakkabı giydi. Daha sonra camiden ayrılan kişi, kayıplara karıştı. Polis, caminin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlattı.