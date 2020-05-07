Camiler ne zaman açılıyor? Cuma namazları ne zaman kılınmaya başlayacak? Camilerin açılış tarihi nedir? Camilerde yasak ne zaman kalkıyor?

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle başta camiler olmak üzere kalabalık alanlar kapatılmıştı. Tüm müslümanların biadet ettiği ve ir araya geldiği camilerin açılması ile ilgili yeni tarih belli oldu. Buna göre camiler ne zaman açılacak detaylar haberimizde.

CAMİLER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında normalleşme adımları ele alındı. Normalleşmenin ikinci aşamasında kafe ve restoranlar belirli kısıtlamalarla açılacak, Temmuz ayında tiyatrolara gidilebilecek. Cuma namazlarının ise 12 Haziran'da başlaması hedefleniyor.

CAMİLER NE ZAMAN AÇILIYOR?

KÜTÜPHANELER HAZİRANDA AÇILACAK

Umrenin ise eylülde yapılması planlamalar arasında yer alıyor. Kütüphanelerin de haziranda açılması planlanıyor. Spor müsabakalarının da seyircisiz olarak başlaması planlanıyor. Pandemi hastanelerinin sayıları azaltılacak.

CAMİ NEDİR?

Cami, İslam dininin ibadet mekanı. Genellikle minaresiz küçük camîlere veya bazı kurum ve kuruluşlarda ibadet için ayrılmış ufak mekânlara mescit denir.

Kur'an'da ibadethane adı olarak camî terimi geçmez, ancak "secde yapılan yer" anlamındaki mescit kavramı kullanılır. Kur'an'da mescitlerin imarı ve tamiri üzerine olan Tevbe suresinin 18. ayeti ve Muhammed'in cemaatle namazı ve hayratı öven hadislerini temel alan İslâm dini mimarisi, ilk mabet Kâbe ve ilk mescit Kuba Mescidi ile başlamış, Mescid-i Nebevî ve benzerleriyle devam ederek yayılmış ve günümüze kadar gelmiştir.