Camiler ne zaman açılıyor? Camilerin açılış tarihi nedir? Cuma namazları ne zaman kılınmaya başlayacak? Camilerde yasak ne zaman kalkıyor?

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle başta camiler olmak üzere kalabalık alanlar kapatılmıştı. Tüm müslümanların ibadet ettiği ve bir araya geldiği camilerin açılması ile ilgili yeni tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre camiler ne zaman açılacak detaylar haberimizde.

CAMİLER NE ZAMAN AÇILIYOR?

29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz.

CAMİLER NE ZAMAN AÇILIYOR?

CAMİ NEDİR

Cami, İslam dininin ibadet mekanı. Genellikle minaresiz küçük camîlere veya bazı kurum ve kuruluşlarda ibadet için ayrılmış ufak mekânlara mescit denir.

Kur'an'da ibadethane adı olarak camî terimi geçmez, ancak "secde yapılan yer" anlamındaki mescit kavramı kullanılır. Kur'an'da mescitlerin imarı ve tamiri üzerine olan Tevbe suresinin 18. ayeti ve Muhammed'in cemaatle namazı ve hayratı öven hadislerini temel alan İslâm dini mimarisi, ilk mabet Kâbe ve ilk mescit Kuba Mescidi ile başlamış, Mescid-i Nebevî ve benzerleriyle devam ederek yayılmış ve günümüze kadar gelmiştir.