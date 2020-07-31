Camide uyuyan kimsesizin parası çalındı, polis hırsızı teşhis etti

Gaziantep'teki bir camide kalan yabancı uyruklu Muhammed Halil'in, gece 750 lirası çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, polis hırsızın kimliğini tespit etti.

İslahiye'de Merkez Devrişiye Camii'nde gece saat 03.06 sularında yaşandı. Camide kalan ve kimsesiz olan yabancı uyruklu Muhammed Halil isimli şahsın uyuduğu esnada cami içinde uyuyan kimliği belirsiz bir kişi tarafından arka cebi yırtılarak parası çalındı. 750 lirası çalınan Muhammed Halil, sabah uyandığında cebinin yırtıldığını ve cebinde bulunan paranın olmadığını fark etti.

CEBİNİ YIRTARAK ÇALMIŞ

Mağdur Halil, polisi arayarak parasını çalanlardan şikayetçi oldu. Hırsızlık olayı ile ilgili araştırma yapan polis ekipleri hırsızlık anının yansıdığı caminin güvenlik kayıtlarını incelemeye aldı. Cami Görevlisi Enver Soylu, "Sabah saatlerinde parası çalına Suriyeli vatandaş bana gelerek 'param çalındı' dedi. Bende emniyete gitmesi gerektiğini söyledim. Emniyet görevlileri buraya gelerek görüntüleri inceledi. Hırsızlık yapan şahsı tespit ettiler." dedi.

PARAYI CAMİ CEMAATİ VERMİŞ

Parası Çalınan Muhammed Halil ise, "Camide uyuduğum sırda cebim keserek paramın çalındığını hissetmedim. 750 TL çaldılar. hırsızlıkla ilgili İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda buldum. Çalınan parayı cami cemaati bana verdi. Evim yok camide kalıyorum. İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden Allah razı olsun benimle çok ilgilendiler" ifadeleri ile duygularını dile getirdi.