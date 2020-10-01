Cami ve din görevlileri haftası nedir? Cami ve din görevlileri haftası ne zaman? Cami ve din görevlileri haftası nasıl kutlanır?

Cami ve din görevlilerin değerini anlatmak için belirlenen Cami ve din haftası, her yıl 1-7 Ekim arasında kutlanır. Peki, cami ve din görevlileri haftası nasıl kutlanır? Cami ve din görevlileri haftası nedir?

CAMİ VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI NE ZAMAN?

1-7 Ekim haftası olarak belirlenen cami ve din görevlileri haftası, 1986 yılından itibaren kutlanmakta. "Camiler Haftası" olarak belirlenen bu haftada nasıl etkinlikler yapılır?

CAMİ VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, camilerin ve din görevlilerinin değerini ve önemini anlatmak için, 1986 yılından itibaren 1-7 Ekim tarihleri arasını içeren Ekim ayının ilk haftası "Camiler Haftası" olarak kutlanmaktadır.

CAMİ VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI NASIL KUTLANIR?

Hafta münasebetiyle her yıl farklı bir temayı ön plana çıkaran Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen temalar üzerine bilgilendirici konular yer alır.