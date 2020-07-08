Cami kubbesinde ölümüne tamir

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan caminin kubbesini tamir eden işçiler yürekleri ağızlara getirdi.

Yıldırım ilçesinin Millet Mahallesi'nde caminin kubbesine çıkan işçiler metrelerce yüksekte canını hiçe sayarak kubbe demirlerini tamir ettiler. Sağanak yağmur altında kubbe üstünde yürüyen işçilerin rahat tavırları dikkat çekti. Yapılan restorasyon sırasında iş güvenliği tedbirlerinin hiç birinin alınmamış olması düşündürdü.

Yüreklerin ağza geldiği anı bir vatandaş an ben an kayda aldı. - BURSA