Çalıştığı mağazadan 1 milyonluk malzeme çalıp Antalya'ya tatile gittiler
BURSA'da G.T. (29) isimli şüpheli, çalıştığı iş yerinden kardeşi H.T. (27) ve kuzeni M.T. (32) ile birlikte 1 milyon lira değerinde malzeme çaldı.
BURSA'da G.T. (29) isimli şüpheli, çalıştığı iş yerinden kardeşi H.T. (27) ve kuzeni M.T. (32) ile birlikte 1 milyon lira değerinde malzeme çaldı. Çaldığı malzemeleri E.F.'ye (29) satan G.T., elde ettiği parayla 2 araba alıp, kardeşi ve kuzeniyle Antalya'ya tatile gitti. Polis hırsızlık şüphelilerini, 600 güvenlik kamerasını inceleyerek yakalandı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mağazanın deposunda, ağustos ayı içerisinde farklı tarihlerde meydana geldi. 2 yıldır çalıştığı mağazada pandemi sebebiyle esnek çalışma sistemine geçen G.T., bu durumu fırsata çevirdi. Mağazanın deposunun bütün giriş ve çıkışlarını bilen G.T., kardeşi H.T. ve kuzeni M.T. ile birlikte 2 araç kiraladı. Bu araçlarla farklı dönemlerde mağazanın deposuna giden 3 kişi, toplamda 1 milyon lira değerinde evye, banyo ve lavabo bataryası çaldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden E.F., ifadesinin ardından serbest bırakılırken G.T., M.T. ve H.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu ise devam ediyor.